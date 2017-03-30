حذفك أحدهم من قائمة الأصدقاء بـ"فيسبوك"؟.. تعرف عليه بهذه الطريقة

كتب - هشام عواض:

أصبح موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جزءًا من الحياة اليومية، ومن خلاله نتواصل مع الآخرين، لكن في بعض الأحيان قد لا نجد صديقًا ما في قائمة الأصدقاء، ونتسائل هل قام بحذفنا أم لا؟.

وفي بعض الأحيان يقوم البعض بحذف أحد ما لأي سبب كان، وإن حدث معك هذا ولديك فضول بمعرفة من قام بحذفك، فهناك طريقة لهذا، بحسب ما ذكر موقع "the sun".

ويتم ذلك عبر إضافة "Who Deleted Me"، التي تعمل هذه الإضافة لميزة موجودة في "فيسبوك" يتيح للشخص معرفة من حذفك، حيث يحدد ما إذ قام الشخص بحذف شخص آخر أو أن الشخص قد حذف حسابه على "فيسبوك".

وتعمل هذه الإضافة على متصفحات "جوجل كروم" و"فايرفوكس" وكذلك على "آندرويد" وأجهزة "أبل".