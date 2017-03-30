مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب مقطورة بالعلمين

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

لقي سائق مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الخميس؛ إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة بطريق وادي النطرون العلمين.

وتبين بالفحص، أن الحادث نتيجة انفجار الإطار الأيمن للسيارة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ومن ثم انقلابها على جانب الطريق.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للمتجه من الطريق الصحراوي إلى العلمين، حيث وجه اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بسرعة رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة لطبيعتها.