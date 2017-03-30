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سانت كاترين تستقبل 361 سائحا من مختلف الجنسيات خلال 24 ساعة

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سانت كاترين تستقبل 361 سائحا من مختلف الجنسيات خلال 24 ساعة سانت كاترين تستقبل 361 سائحا من مختلف الجنسيات خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

سانت كاترين تستقبل 361 سائحا

الطور- (أ ش أ):

استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 24 ساعة الماضية 361 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 300 أجنبيا و 61 مصريا وذلك في زيارة لدير سانت كاترين.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين المهندس السيد عبد الصادق - فى تصريح اليوم /الخميس/ - أن السائحين قاموا بزيارة الكنيسة الكبرى، وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير، كما قاموا بزيارة جبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوش سيناوية قديمة، وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.

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