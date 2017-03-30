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بالصور.. أمن الشرقية يعيد طالبًا لأسرته بعد 4 أيام من اختطافه

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مصراوي Masrawy

اعادة طالب مختطف (1)اعادة طالب مختطف (1)

اعادة طالب مختطف (2)اعادة طالب مختطف (2)

اعادة طالب مختطف (3)اعادة طالب مختطف (3)

الشرقية – فاطمة الديب:

أعاد ضباط المباحث بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الخميس، طالبا بالمرحلة الإعدادي لأسرته، بعد اختطافه منذ 4 أيام، أثناء ذهابه للدرس، بقرية "ميت جابر"، من قبل عصابة متخصصة في خطف الكلاب.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بلاغا من حسن عباس محمد علي، 51عامًا، سائق ومقيم بميت جابر، التابعة لمركز بلبيس، بقيام مجهولون بخطف نجله "عباس"، 13عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي الأزهري، أثناء ذهابه لأحد الدروس الخصوصية، بالقرية، وفروا هاربين، واتصلوا بأسرة الطفل يطلبون فدية مالية قيمتها 5 ملايين جنيه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أشرف عليه اللواء هشام خطاب مدير إدارة البحث الجنائي، حيث تبين أن وراء الواقعة "ربيع. م. ح"، شهرته ربيع الزاهي، 33عامًا، عاطل ومقيم بعزبة حماد نبروه دقهلية، مسجل سرقات بالإكراه، سابق اتهامه في 22 قضية سرقة، وشقيقه "حسن" وشهرته حسن الوحش، 35 عامًا، عاطل، وله كارت تخصص إجرامي، وسبق اتهامه في 6 قضايا سرقات، و"حسن. ص. ح"، شهرته حسين الوطواط، 30 عامًا، له كارت تخصص إجرامي، مستخدمين سيارة ربع نقل، ملك المتهم الثالث.

تعامل فريق البحث الجنائي بكل الحيطة والحذر، مع الجناة، لخطورتهم الإجرامية، ولحرصهم على إعادة الطفل سالما، وألقت الشرطة القبض على المتهم الأول وجار تكثيف الجهود الأمنية للتمكن من ضبط المتهمين الهاربين.

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