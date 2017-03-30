أخبار عاجلة

بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

بالصورة - الظهور الأول لابن وابنة الراحلة فايزة كمال... هل ورثا جمالها؟

Google+ Print
بالصورة - الظهور الأول لابن وابنة الراحلة فايزة كمال... هل ورثا جمالها؟ بالصورة - الظهور الأول لابن وابنة الراحلة فايزة كمال... هل ورثا جمالها؟

نشر المخرج المصري مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، عبر حسابه على «فايسبوك» صورة تجمعه وولديهما يوسف وليلى.

وتظهر الصورة أن الأخيرين لا يشبهان والدتهما كثيراً وأنهما نسخة طبق الأصل تقريباً عن والدهما.

وتعبيراً عن شوقه لزوجته الراحلة، كتب منير قصة لقائهما الأول: «استدعيت فايزة كمال لتلعب بطولة «الملك هو الملك». دخلت عليا المسرح وكنت مجتمعاً بمحمد منير. بدر يا اخواتي هلّ علينا.
لم تلفت نظري كأنثى رغم سحرها فتلك عادتي، لا أشتبك في علاقة مع فتاة تعمل معي. مستحيل. في أول بروفة بكت فايزة حين شخطت فيها لأنها سألت فين الأغاني؟ قلت لها فاكرة نفسك سعاد حسني؟ ما لكيش دعوة انتي هنا ممثلة وبس. ما طبطبتش عليها.
جهزت الأفيش فغضبت فايزة وبدأت تطاردني مطالبة بتعديله. بس أنا مخي جزمة قديمة. رفضت وأصبحت أهرب من مقابلتها قبل البروفة ومش طايقها... كيف لي أن أعرف أن هذه الحورية ستكون يوماً ما حبيبتي؟».

كما نشر صورة قديمة جمعته وزوجته وكتب: «أنهينا الموسم الأول لعرض الملك بنجاح... فجأة رحلت أم فايزه. ذهبت لأعزيها فوجدت الزهرة المضيئة قد خبت وأصبحت تائهة. أوجعنى ضياعها وألمها، فلم أتركها لحظة. وحين افتتحنا الموسم الثانى للملك كنا قد أصبحنا أعز صديقين».  

وكان كشف أخيراً أن ابنه يوسف سيشارك في مسلسل «الحلال» الذي سيعرض في رمضان المقبل.

 

المصدر : لها

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع