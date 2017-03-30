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أزمة بين نجلاء بدر وزوجها بسبب ملابسها الجريئة

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أزمة بين نجلاء بدر وزوجها بسبب ملابسها الجريئة أزمة بين نجلاء بدر وزوجها بسبب ملابسها الجريئة

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر أنها مثل أي زوجة مصرية تجد معارضة أحيانا من قبل زوجها محمد عفيفي بسبب ملابسها التي يصفها بالـ «قصيرة».

 

نجلاء حلت ضيفة على برنامج «تلاتة في واحد» مع زوجها الذي تقدمه الفنانة شيماء سيف، وكشفت نجلاء أن زوجها لا يفهم أحيانا أن ملابس السهرة غالبا إما أن تكون قصيرة أو مكشوفة من أعلى. زوج الفنانة المصرية دافع عن وجهة نظره خلال اللقاء وأكد أنه يتفهم الموضة والأزياء ولكنه يجد بعض التصميمات أحيانا مبالغا فيها، وداعبت شيماء سيف نجلاء بدر قائلة: «غلطانة يا نوجة البسي بادي كارينا»، فأيدها زوج الفنانة وهو يضحك.

 

يذكر أن نجلاء بدر كشفت منذ فترة أنها ستقيم حفل زفافها في ذكرى زواجها الأولى، وخاصة أنها لم تحتفل به قبل ذلك.

 

 

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

 

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