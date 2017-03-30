جريمة صحية - مواد كيماوية واسمنت في الألبان والأجبان.. إليكم التفاصيل

شيماء مصطفى

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا زياد كوسا عن عملية غش في إنتاج الألبان والأجبان، مشيراً الى أنّ "3 معامل مخالفة، ضُبطت في مدينة حماة".

وصرّح لصحيفة "الوطن" السورية أنّ "الأول كان يضع نشاء في الألبان، والثاني ماء الأوكسجين (المضرّ والممنوع) في الأجبان والحليب، والثالث بودرة النشاء والاسمنت الأبيض والزبدة في الألبان".

وأكّد أنّ "المعمل الأول أغلق على الفور لمدة 15 يوماً، فيما أغلق المعملين الآخرين فوراً، ولمدّة شهر"، لافتاً الى أنّ "المحاضر حُرّرت وأحيل أصحاب المعامل الى القضاء المختص".

وشدّد كوسا على أنّ "ماء الأوكسجين وبودرة الإسمنت يحتويان على مواد كيماوية خطيرة وتضرّ بصحة الإنسان".

المصدر : لها

شبكةعيونالإخبارية

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