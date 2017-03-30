أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الخميس

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تباينت أسعار الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل سعر حديد عز نحو10100 جنيه للطن، وسجل حديد العتال نحو9100 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاى نحو9605 جنيه.

وسجل حديد شركة المراكبى نحو 9 الاف جنيها تسليم ارض المصنع، وسجل سعر حديد المصريين نحو10060 جنيهًا، وسجل سعر شركة حديد المعادى نحو9150 جنيهًا، وسجل سعر حديد الجارحى نحو9040 جنيه للطن.

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فيما استقرت أسعار الاسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو795 جنيهًا، وأسمنت التعمير800 جنيهًا للطن،وسجلت أسعار أسمنت مصر – بنى سويف نحو725 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء نحو715 جنيهًا للطن، وسجل سعر اسمنت جنوب الوادى نحو720 جنيه.

فيما سجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو905 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو750 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضا نحو780 جنيهًا للطن.