أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم -الخميس-، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 18.07 جنيه، ونحو 18.18 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك اتش اس بى سى ليسجل سعر البيع نحو 18.35 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.16 جنيها، وسجل سعر البيع فى كلا من البنك المصرى الخليجى، وبنك بيريوس، وبنك الاسكندرية، ومصرف ابوظبى الاسلامى نحو 18.22 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.12 جنيها.

وسجل سعر البيع فى كلا من البنك التجارى الدولى، وبنك مصر ايران للتنمية، وبنك البركة، وبنك بلوم، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والاسكان، وبنك كريدى اجريكول، والبنك المصرى لتنمية الصادرات نحو 18.20 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيها، وسجل سعر البيع فى كلا من البنك العربى الافريقى، وبنك قناة السويس نحو 18.15 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيها.

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وثبت سعر البيع فى كلا من البنك الاهلى المصرى، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك فيصل، ليسجل نحو 18.10 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18 جنيها.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد تراجع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو19.49 جنيهًا للبيع و19.33 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى 22.53 جنيه للبيع، ونحو 22.37 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسرى 18.18 جنيه للبيع و18.03 جنيه للشراء.