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مصدر بالمالية: زيادة الدعم التمويني وأجور موظفي الحكومة

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مصدر بالمالية: زيادة الدعم التمويني وأجور موظفي الحكومة مصدر بالمالية: زيادة الدعم التمويني وأجور موظفي الحكومة

التحرير

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نقلت وكالة "رويترز" ، اليوم الخميس، عن مصدر مطلع بوزارة المالية، قوله: إن تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات بنسبة 29 % ليصل إلى 27 جنيها للفرد في الشهر، وذلك ضمن الموازنة الجديدة للعام المالي 2017-2018.

وتدعم نحو 68.8 مليون مواطن من خلال 20.8 مليون بطاقة تموين، نصيب الفرد خلالها 21 جنيهًا شهريًا، وأضاف المصدر: "ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد فى البطاقة التموينية فى ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل".

كما تدرس المالية صرف زيادة استثنائية فى الأجور لموظفى الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء، نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهى منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله.

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وتعكف حكومة شريف إسماعيل، على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار وإصلاحات فى قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس، وتضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم، بشدة جراء تحرير سعر الصرف فى نوفمبر تشرين الثانى وما تبعه من قفزات غير اعتيادية فى معدل التضخم ليتجاوز 30%.

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