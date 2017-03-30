تعرف على 8 إستخدامات مذهلة لقشور الليمون

شيماء مصطفى

الليمون من أكثر الأشياء التي تستخدم في جميع أنحاء العالم وأساس كل مطبخ . وقشور الليمون تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف , وبالمقارنة لعصير الليمون ، فالقشور لديها نسبة أعلى من الفيتامينات مثل C & A ، وبيتا-كاروتين ، والكالسيوم ، والمغنسيوم ، والبوتاسيوم ، وغيرها . ومن الممكن إضافة قشور الليمون للأطعمة والمشروبات ، ولعده أغراض أخرى .

هنا 8 إستخدامات مذهلة لقشور الليمون

1- تحسين صحة بشرتك

قشور الليمون له فوائد عظيمة للجلد . فهو يساعد على نقاء الجلد وتوهجه ، أيضاً إزالة خلايا الجلد الميتة ، ومفيد للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب . وإستخدامات قشور الليمون للعناية بالجلد كالآتي :

– يمكن فرك وجهك بقشور الليمون ويترك لمده 10 دقائق ، ثم يشطف بالماء الفاتر . يكرر هذا 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة مشرقة وناعمة .

– تجفيف قشور الليمون في الشمس لبضعة أيام . ثم يضع القشور المجففة في المطحنة حتى يصبح مثل البودرة . يمزج جزء من بودرة قشور الليمون مع السكر وزيت الزيتون والعسل لعمل عجينة . ويتم فرك هذا الخليط على البشرة . ويترك لمده 15 دقيقة . وهذا المقشر سيجعل البشرة متوهجة وناعمة .

– طحن قشور الليمون المجفف وإضافة قليل من الماء حتى يصبح مثل العجينة . ويتم وضع هذا على المنطقة المصابة بحب الشباب . ويترك لمده 10 دقائق ، ثم يشطف . ويكرر هذا مرة واحدة يومياً .

2- لعمل الشاي

قشور الليمون تساعد على تحسين الهضم ، والحد من زيادة الوزن ، وتعزيز الجهاز المناعي ، وفوائد أخرى عديده .

ولعمل الشاي ، ملعقة كبيرة من قشور الليمون تقطع قطع صغيرة ويضع في كوب ، ثم يصب الماء المغلي على القشور ويغطى ويترك لمده عشر دقائق . يصفى ثم يضاف قليل من العسل ويشرب . ( ينبغي عدم وضع القشور مع الماء ويغلي على النار ، لأن هذه الطريقة تفقد كل فوائد الليمون ويتطاير الزيت ) .

3- يحافظ على منزلك خالي من النمل

تساعد رائحة قشور الليمون على عدم ظهور النمل ، فهو يكره رائحته . ووضع بعض القشور على النوافذ ، أو اي أماكن يتواجد فيها النمل . ويتم إستبدال القشور كل بضعة أيام .

4- لصنع منظف لجميع الأغراض

قشور الليمون من الممكن تساعد على إزالة الشحوم وبمثابة مطهر أيضاً . وفرم كمية من القشور ووضعها في زجاجة نظيفة ثم يصب الخل الأبيض بحيث يتم تغطية القشور تماماً . يغطى ويحفظ في مكان جيد التهوية لمده 3 أسابيع ، وبين الحين والآخر يرج جيداً . بعد ذلك يصفى هذا السائل ثم يعبأ في زجاجة رذاذ . ويستخدم لنظافة جميع الأغراض ( الحمامات ، الأسطح ، والأرضيات …) ولكن لا يستخدم هذا على أرضيات الرخام .

5- لعمل توابل الليمون والفلفل

عند عمل أجنحة الدجاج المشوية أو مع الباستا أو البطاطس ، يمكن إضافة نكهة مميزة لعمل توابل الفلفل والليمون .

والطريقة :

– يسخن الفرن ، ثم يفرم قشور الليمون ، ويطحن 1/4 فنجان فلفل أسود .

– في وعاء صغير يخلط جيداً ، ثم يضع في الفرن ( كما موضح بالصورة )

– بعدم ما يجف تماما في الفرن يضع 1/4 فنجان من الملح الخشن على الخليط .

– ويخزن في وعاء محكم ويستخدم على حسب الحاجة .

– هذا التابل يحفظ في الثلاجة لمده تصل لـ 6 شهور .

6- لتفتيح الأظافر والأسنان

في بعض الأحيان بعد إزالة طلاء الأظافر يتغير لونها قليلا وتميل للون الأصفر . وللتخلص من هذا بفرك قشور الليمون الطازج لمده 30 ثانية ثم يشطف بالماء . أيضاً فرك قشور الليمون على أسنانك لمده دقيقة يم يشطف ، يساعد على تفتيح لونها . ولكن فقط يكرر مرتين في الأسبوع عند إستخدام قشور الليمون لإسنانك . ويستخدم أيضاً لتفتيح الكوعين والركبتين وغيرها .

7- لعمل زيت الليمون

هذه الطريقة إضافة رائعة لجميع المأكولات البحرية ، وأطباق المكرونة ، والسلطات ، وغيرها من الأطباق . ومن المعروف أن زيت الزيتون بفوائده كسوبر فوود ، وأيضاً الليمون . وبالتالي تلك الطريقة فوائدها الصحية هائلة .

الطريقة

– يجفف قشور الليمون ( لا يستخدم الجزء المر ) ويترك في الشمس لمده لاتقل عن ساعة لإزالة اي رطوبة .

– يصب قشور الليمون المجففة في وعاء ضيق ، ثم يصب 3 فنجان من زيت الزيتون البكر فوق قشور الليمون .

– يغلق جيداً ويحفظ في مكان جاف وبعيد عن أشعة الشمس أو أي حرارة لمده 1 أو 2 شهر .

– يصفى بعد ذلك هذا الزيت الذي بنكهة الليمون ويعبأ في زجاجة مرة أخرى .

– يستخدم عند الحاجة

8- لترطيب الغرفة وإكسابها رائحة معطرة

زيادة مستويات الرطوبة يقلل بشكل كبير من إنتقال الفيروسات في الجو والتي تسبب نزلات البرد والأنفلونزا . ووضع قشور الليمون في وعاء من الماء ويضاف أعواد من القرفة ، هذا يساعد على الترطيب ويمنح رائحة جذابة .

إستخدامات أخرى

– رمي قشور الليمون في الجزء السفلي من سلة القمامة لعدم حدوث أي رائحة كريهة .

– لتطهير لوحة التقطيع الخاصة باللحوم والأسماك ، ينظف بقشور الليمون ، فهذا يعمل على تطهيرها .

– يضع كمية من القشور في مياه الإستحمام ، سوف يساعدك على الشعور بالإنتعاش والرائحة الجذابة .

– يغلى كوب من الماء ثم يضع كمية من القشور ويترك ساعة على الأقل . ثم يصفى ويضع كوب ماء بارد ويشطف شعرك بهذا الخليط في المرحلة الأخيرة . هذا يساعد على الحد من القشرة ، ولمعان الشعر .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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