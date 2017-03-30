جريمة بشعة في الدقهلية

شيماء مصطفى

كشفت مباحث الدقهلية لغز العثور علي جثة ربة منزل بعد أسبوعين من البحث وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة، شقيق زوجها وقتها بعد أن رفضت رغباته الجنسيـة الغير مشروعة، وانهال عليها ضربة بفورمة جبسية وماسورة حديد حتى تسبب في كسر بعظام الوجه وجرح تهتكي بالجمجمة أدي لمصرعها.

وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، بورود إخطارا من مركز شرطة السنبلاوين بمقتل دولت ع. م.، 32 سنة ربة منزل، ومقيمة عزبة " طرباى "التابعة لقرية " شبراهور " دائرة المركز متأثرة بإصابتها بكسر بعظام الوجه وجرح تهتكي بالجمجمة 0

تم تشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائى بفرقة جنوب الدقهليــة وضباط وحدة مباحث المركز برئاسة العميد محمد الشرباصي، رئيـس قسم المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام ، لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني

وأسفرت جهود فريق البحـث إلى أن وراء مقتل المجنى عليها إبراهيم، إ. ع.، 45 سنة مبيض محارة شقيق زوجها، والمدرج جنائيا تحت رقم 8128 / 2012 متنـوع ، والسابق اتهامه فى 12 " قضيـة ( سرقة ، سلاح ، ضرب) والمعروف عنه سوء السمعة والسلوك.

وتبين أن المتهم استغل تواجد شقيقه " زوج المجني عليها " بالعمــل خارج البلاد وبدأ يظهر رغباته الجنسية الغير مشروعة تجاه المجنى عليهـا، والتى تمثلت فى انتهاز حـدوث مشادات كلامية بينها وبين والدة زوجها والمتهم وسيلة للتحرش بها وملامسة مناطق العفة بجسدها بصورة غير مبررة بحجة تأديبها لإهانتها لوالدته، حتي وصل به الأمر بأن طالبها صراحة برغبته فى إقامة علاقة جنسية معها، إلا أن المجنى عليها نهرته الأمر الذي أفقده الأمل فى إقامة تلك العلاقة، وحولها إلى رغبة فى الانتقام منها.

وتوصلت التحريات إلي أنه قبل الواقعة بحوالى ثلاثة أيام وأثناء سيرها بأحد شوارع القرية لقضاء بعض احتياجاتهـا هددها بالقتل أمام إحدى صديقاتها وتدعى دعاء م.، والتى كانـت قد روت لها المجنى عليها رغبات المتهم الغير مشروعة.

واعترف المتهم أنه حال جلوسه أمام منزله المقابل لمنزل المجني عليها مرت أمامه على نحو لــم تبدِ له اهتمام، مما أثار حفيظته واشتاط غضبا، وما أن دخلت منزلها قـــام المتهم بالتقاط فورمة جبسية كانت بمدخل منزله مستغلا خلو الطريق من المارة كونه بأطراف القرية، وهـــوى بها على وجهها، وحال سقوطها أرضا التقط ماسورة حديدية بمـدخل منزلهــا " والمعثور عليهما بجوار الجثة " وانهال بها على رأسها محدثا الإصابات التى أودت بحياتها ثم غادر المنزل

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21 أحوال المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.

المصدر : اليوم الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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