طالب يفقد «عينه» داخل مدرسة بطنطا والإدارة تعوضه بـ 4 كيلو فاكهة .. فيديو

شيماء مصطفى

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا مصورًا مع الطالب خطاب أحمد، الذي فقد عينه اليمنى، لإصابته بانفجار في القرنية داخل مدرسة "كفر الشرفة" بطنطا، بعد أن طلبت المعلمة منه أن يساعدها في تعليق زينة حفل عيد الأم، ما أدى إلى استقرار المسمار في عينه، بدلاً من الحائط.

وقالت والدة الطالب "خطاب أحمد"، إن المدرسة حذرت الطالب من الإفصاح عمّا تعرّض له داخل المدرسة، مشيرة إلى أن الوحدة الطبية بالمدرسة أكدت له أن الأمر بسيط، ولا داع للقلق.

وأضافت والدة الطالب، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «العاشرة مساء» المُذاع على فضائية «دريم» أنها تعرّضت لصدمة بعد ما كشف طبيب خاص على ابنها، والذي أبلغها بأنه لن يتمكن من الرؤية بعينه اليمنى مرة أخرى، بسبب انفجار القرنية، مشيرة إلى أن المدرسة قدّمت لها 4 كيلو موز وتفاح، تعويضاً عما حدث لابنها.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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