أخبار عاجلة

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة ... اللي لسه مخليك شباب إنك لسه بتحب النسوان -
شيري ستوديو - دويتو عالمي السوبر ستار " راغب علامة " وشيرين عبد الوهاب .. " حاجة غريبة " -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

Google+ Print
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس لطيف، وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة.

ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 18 28

الإسكندرية 15 22

مطروح 12 20

بورسعيد 17 22

دمياط 17 22

بلطيم 16 23

الإسماعيلية 15 29

السويس 15 29

العريش 13 25

نخل 13 30

طابا 14 31

الطور 19 28

مرسى علم 19 29

الغردقة 20 32

شرم الشيخ 22 30

شاهد أيضا

رفح 12 25

كاترين 12 23

سيوة 13 27

المنيا 15 30

الفيوم 15 30

رأس سدر 18 29

أبو سمبل 14 34

وسط الدلتا 18 28

أسيوط 16 31

سوهاج 16 32

الأقصر 16 34

أسوان 18 35

شلاتين 17 31

حلايب 19 29

الوادي الجديد 13 34

قنا 17 34

نويبع 22 30

السلوم 13 19

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017