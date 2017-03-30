تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس لطيف، وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة.

ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 28

الإسكندرية 15 22

مطروح 12 20

بورسعيد 17 22

دمياط 17 22

بلطيم 16 23

الإسماعيلية 15 29

السويس 15 29

العريش 13 25

نخل 13 30

طابا 14 31

الطور 19 28

مرسى علم 19 29

الغردقة 20 32

شرم الشيخ 22 30

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رفح 12 25

كاترين 12 23

سيوة 13 27

المنيا 15 30

الفيوم 15 30

رأس سدر 18 29

أبو سمبل 14 34

وسط الدلتا 18 28

أسيوط 16 31

سوهاج 16 32

الأقصر 16 34

أسوان 18 35

شلاتين 17 31

حلايب 19 29

الوادي الجديد 13 34

قنا 17 34

نويبع 22 30

السلوم 13 19