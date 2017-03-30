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فيديو.. وزير الصحة يروي تفاصيل اكتشاف «مصنع الألبان»: نحتاج «حلول جذرية»

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فيديو.. وزير الصحة يروي تفاصيل اكتشاف «مصنع الألبان»: نحتاج «حلول جذرية» فيديو.. وزير الصحة يروي تفاصيل اكتشاف «مصنع الألبان»: نحتاج «حلول جذرية»

التحرير

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كشف الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أنه أثناء دراسته لإنشاء مصنع لألبان الأطفال علم بوجود مصنع ألبان حالي مغلق، لافتًا إلى أنهم اكتشفوا أن كانت تمتلك 20% من مصنع ألبان الأطفال وأصبحت فجأة 2%. 

وأكد عماد الدين، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي أم سي»، والمذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه حان الوقت التفكير بإنشاء مصنع لألبان الأطفال لما نعانيه من مراحل استيراده، لافتًا إلي أنه يتم دراسة تكلفة إنتاج ألبان الأطفال وإنشاء مصانع وتكلفة المواد الخام للوصول لحلول جذرية للأزمة.

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وقال وزير الصحة، إن ألبان الأطفال تمثل أزمة منذ سنوات طويلة إذ بدأت من التسعينيات، مؤكدًا أن الوزارة والدولة تعمل على حلها بكل اهتمام.

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التحرير

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