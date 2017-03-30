القرموطي بعد واقعة «طفلة البامبرز»: مفيش علاج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكر الإعلامي جابر القرموطي، واقعة اغتصاب الطفلة «جنا» المعروفة إعلاميًا بـ«طفلة البامبرز»، في قرية ميت زنقر، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وإشعال أهالي الطفلة النيران بمنزل المغتصب لإخراج أهله من المنزل، بل الخروج من البلدة بأكملها.

وقال القرموطي، خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»: «الموضوع هدي، ولكن باين أننا على أسوأ ما نكون، ومافيش حد عنده العلاج الشافي الذي يضمن عدم تكرار هذا الأمر مجددًا، هذا المجتمع محتاج إعادة تربية وتقويم للسلوك».

شاهد أيضا

الجدير بالذكر، أن المتهم قد استدرك الطفلة «جنا» من أمام منزلها، وقام باغتصابها، مما تسبب في تهتك غشاء البكارة لها وإصابتها بنزيف حاد، قامت علي إثره بإجراء عملية جراحية.