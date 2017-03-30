أسعار العملات اليوم الخميس 30-3-2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٩.١١٣٣
|٥٩.٤٤١٣
|03/30 1:10 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٧٤٥٤
|٤٧.٩٨٢٨
|03/30 1:10 ص
|ريال عماني
|٤٦.٧٥٣٢
|٤٦.٩٨٧
|03/30 1:10 ص
|ريال قطري
|٤.٩٤٣٤
|٤.٩٦٨١
|03/30 1:10 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٩٠٠٨
|٤.٩٢٥٥
|03/30 1:10 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٩٩٩
|٤.٨٢٤
|03/30 1:10 ص
|دينار أردني
|٢٥.٣٦٢٨
|٢٥.٥١٦١
|03/30 1:10 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٢٨٠٤
|٢٢.٥٤٦٨
|03/30 1:10 ص
|كرون دنماركي
|٢.٦١٢٢
|٢.٦٣٢٤
|03/30 1:10 ص
|كرون نرويجي
|٢.١١٠٣
|٢.١٢٥٢
|03/30 1:10 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٣٦١
|٢.٠٤٩٦
|03/30 1:10 ص
|يورو
|١٩.٤٣٦٤
|١٩.٥٨٥٣
|03/30 1:10 ص
|فرنك سويسري
|١٨.١٢٥١
|١٨.٢٤٧٩
|03/30 1:10 ص
|دولار أمريكي
|١٨
|١٨.١٠
|03/30 1:10 ص
|ين ياباني
|١٦.١٧١١
|١٦.٢٩٢٣
|03/30 1:10 ص
|دولار استرالي
|١٣.٧٣٧٦
|١٣.٨٥٢٢
|03/30 1:10 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٣٢٨
|١٣.٥٢٩
|03/30 1:10 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads