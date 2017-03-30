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أسعار العملات اليوم الخميس 30-3-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الخميس 30-3-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الخميس 30-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٩.١١٣٣ ٥٩.٤٤١٣ 03/30 1:10 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤٥٤ ٤٧.٩٨٢٨ 03/30 1:10 ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٣٢ ٤٦.٩٨٧ 03/30 1:10 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٤ ٤.٩٦٨١ 03/30 1:10 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٨ ٤.٩٢٥٥ 03/30 1:10 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٩ ٤.٨٢٤ 03/30 1:10 ص
دينار أردني ٢٥.٣٦٢٨ ٢٥.٥١٦١ 03/30 1:10 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٢٨٠٤ ٢٢.٥٤٦٨ 03/30 1:10 ص
كرون دنماركي ٢.٦١٢٢ ٢.٦٣٢٤ 03/30 1:10 ص
كرون نرويجي ٢.١١٠٣ ٢.١٢٥٢ 03/30 1:10 ص
كرون سويدي ٢.٠٣٦١ ٢.٠٤٩٦ 03/30 1:10 ص
يورو ١٩.٤٣٦٤ ١٩.٥٨٥٣ 03/30 1:10 ص
فرنك سويسري ١٨.١٢٥١ ١٨.٢٤٧٩ 03/30 1:10 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 03/30 1:10 ص
ين ياباني ١٦.١٧١١ ١٦.٢٩٢٣ 03/30 1:10 ص
دولار استرالي ١٣.٧٣٧٦ ١٣.٨٥٢٢ 03/30 1:10 ص
دولار كندي ١٣.٤٣٢٨ ١٣.٥٢٩ 03/30 1:10 ص

 

المصدر:365 

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