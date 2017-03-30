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سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30/3/2017 وانخفاض سعر الأسمنت

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30/3/2017 وانخفاض سعر الأسمنت سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30/3/2017 وانخفاض سعر الأسمنت

شهدت الأسواق المصرية حالة من الاستقرار فى الحديد اليوم مقارنة بأسعار يوم أمس، حيث مازالت أسعار الحديد مستقر خلال الأيام الأخيرة ولم تتغير على الرغم من توقع عدد من الخبراء أن تنخفض أسعار الحديد فى مثل ما انخفضت الحديد على مستوى العالم بعد أن انخفض العديد من أنواع الحديد الصلب والخردة على مستوى تعاملات البورصة العالمية . 

من جهة أخري شهدت أسعار الأسمنت باعتباره أحد مواد البناء الهامة العديد من الانخفاضات فى الأسعار، حيث انخفضت أسعار الأسمنت اليوم فى إطار تعاملاتها السوقية داخل الأسواق المصرية، حيث أكدت حركة التداول إلى استقرار بعض الأنواع فى أسعار الأسمنت مقارنة بأسعار تعاملاتها بالأسواق يوم أمس وإنخفاض أسعار تعاملات بعض الأنواع الأخرى . 

وقد تنوعت الانخفاضات فى الأسعار ما بين إنخفاض طفيف فى بعض الأنواع وإنخفاض ملحوظ فى أنواع أخرى، وتحديدًا الانخفاض الذى شهده الأسمنت المخلوط والذى انخفض بقيمة 5 جنية مصري على جميع أنواع بالسوق المصرياليوم، وعلى الرغم من حالة التباين التى شهدتها الأسواق المصرية فى الآونة الأخيرة إلا أنأسعار الحديد اليوم ساد عليها الاستقرار بينما انخفضت أسعار الأسمنت بجميع المناطق  والأسواق بوجه عام.

سعر الحديد اليوم الخميس :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد بشاي 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد العتال 9750 جنية 9750 جنية
حديد عطيه 9750 جنية 9750 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9750 جنية 9750 جنية
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد مصر ستيل 9700 جنيه 9700 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الخميس :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 725 جنيه
أسمنت النصر النصر 708 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 760 جنيه
الفهد الفهد 698 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 708 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 725 جنيه
أسمنت حورس حورس 715 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 700 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 708 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 728 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 703 جنيه
أسمنت العريش العسكري 710 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 705 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنيه
السويس للأسمنت السويس 720 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 728 جنية
أسمنت تكنو تكنو 695 جنية
أسمنت حلوان حلوان 728 جنية
أسمنت شورى شورى 695 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 718 جنية
السويدي السويدي 723 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 710 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 700 جنية

 

المصدر:مصر365 

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