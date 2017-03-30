سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30/3/2017 وانخفاض سعر الأسمنت

سمر العشري

شهدت الأسواق المصرية حالة من الاستقرار فى أسعار الحديد اليوم مقارنة بأسعار يوم أمس، حيث مازالت أسعار الحديد مستقر خلال الأيام الأخيرة ولم تتغير على الرغم من توقع عدد من الخبراء أن تنخفض أسعار الحديد فى مصر مثل ما انخفضت اسعار الحديد على مستوى العالم بعد أن انخفض العديد من أنواع الحديد الصلب والخردة على مستوى تعاملات البورصة العالمية .

من جهة أخري شهدت أسعار الأسمنت باعتباره أحد مواد البناء الهامة العديد من الانخفاضات فى الأسعار، حيث انخفضت أسعار الأسمنت اليوم فى إطار تعاملاتها السوقية داخل الأسواق المصرية، حيث أكدت حركة التداول إلى استقرار بعض الأنواع فى أسعار الأسمنت مقارنة بأسعار تعاملاتها بالأسواق يوم أمس وإنخفاض أسعار تعاملات بعض الأنواع الأخرى .

وقد تنوعت الانخفاضات فى الأسعار ما بين إنخفاض طفيف فى بعض الأنواع وإنخفاض ملحوظ فى أنواع أخرى، وتحديدًا الانخفاض الذى شهده الأسمنت المخلوط والذى انخفض بقيمة 5 جنية مصري على جميع أنواع بالسوق المصرياليوم، وعلى الرغم من حالة التباين التى شهدتها الأسواق المصرية فى الآونة الأخيرة إلا أنأسعار الحديد اليوم ساد عليها الاستقرار بينما انخفضت أسعار الأسمنت بجميع المناطق والأسواق بوجه عام.

سعر الحديد اليوم الخميس :

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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