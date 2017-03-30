سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30/3/2017 وانخفاض سعر الأسمنت

شهدت الأسواق المصرية حالة من الاستقرار فى أسعار الحديد اليوم مقارنة بأسعار يوم أمس، حيث مازالت أسعار الحديد مستقر خلال الأيام الأخيرة ولم تتغير على الرغم من توقع عدد من الخبراء أن تنخفض أسعار الحديد فى مصر مثل ما انخفضت اسعار الحديد على مستوى العالم بعد أن انخفض العديد من أنواع الحديد الصلب والخردة على مستوى تعاملات البورصة العالمية .
من جهة أخري شهدت أسعار الأسمنت باعتباره أحد مواد البناء الهامة العديد من الانخفاضات فى الأسعار، حيث انخفضت أسعار الأسمنت اليوم فى إطار تعاملاتها السوقية داخل الأسواق المصرية، حيث أكدت حركة التداول إلى استقرار بعض الأنواع فى أسعار الأسمنت مقارنة بأسعار تعاملاتها بالأسواق يوم أمس وإنخفاض أسعار تعاملات بعض الأنواع الأخرى .
وقد تنوعت الانخفاضات فى الأسعار ما بين إنخفاض طفيف فى بعض الأنواع وإنخفاض ملحوظ فى أنواع أخرى، وتحديدًا الانخفاض الذى شهده الأسمنت المخلوط والذى انخفض بقيمة 5 جنية مصري على جميع أنواع بالسوق المصرياليوم، وعلى الرغم من حالة التباين التى شهدتها الأسواق المصرية فى الآونة الأخيرة إلا أنأسعار الحديد اليوم ساد عليها الاستقرار بينما انخفضت أسعار الأسمنت بجميع المناطق والأسواق بوجه عام.
سعر الحديد اليوم الخميس :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9900 جنيه
|9900 جنيه
|حديد بشاي
|9750 جنيه
|9750 جنيه
|حديد العتال
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد عطيه
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنية
|حديد العشري
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|725 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|708 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|760 جنيه
|الفهد
|الفهد
|698 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|708 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|725 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|715 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|700 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|708 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|728 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|703 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|710 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|705 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|720 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|720 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|728 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|695 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|728 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|695 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|718 جنية
|السويدي
|السويدي
|723 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|710 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|700 جنية
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads