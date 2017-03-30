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ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-3-2017 في مصر

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ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-3-2017 في مصر ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-3-2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الخميس  :

السعر العالمي : 1,250.27 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 721
عيار 22 661
عيار 21 631
عيار 18 541
عيار 14 421
عيار 12 361
الاونصة 22,428
الجنيه الذهب 5,048
الكيلو 721,143

 

المصدر:365 

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