ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-3-2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الخميس :

السعر العالمي : 1,250.27 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 721 عيار 22 661 عيار 21 631 عيار 18 541 عيار 14 421 عيار 12 361 الاونصة 22,428 الجنيه الذهب 5,048 الكيلو 721,143

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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