فيديو| بعد المصالحة «المصرية السعودية».. شعبولا يغني: خادم الحرمين بنحبك كلنا

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، أغنية جديدة للمغني الشعبي شعبان عبد الرحيم، خاصة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى، على هامش انعقاد القمة العربية الـ28 والتي عقدت اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية.

الأغنية التي جاءت عقب ما وصف إعلاميا بالمصالحة، عقب فترة من التوتر بين البلدين، على خلفية اتفاقية ترسيم الحدود المائية بينهما، حملت اسم «خادم الحرمين بنحبك كلنا»، ولفت الإبراشي، إلى أنها من كلمات الشاعر إسلام خليل.