خالد صلاح: أمير قطر «ممثل».. ولو في العالم العربي عدالة لتمت محاكمته

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قال الإعلامي خالد صلاح، إنه على مدار 28 عاما، لم نري في القمم العربية سوى ساحات للكلام، مؤكدًا أنه لم يكن موجودًا من هو أصدق من مصر في كل هذه القمم.

وأضاف صلاح، خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»: «لو كانت هناك عدالة في العالم العربى لحوكم تميم بن حمد والإدارة القطرية على دعمها للإرهاب فى العراق وسوريا وسيناء، وليس أن يفسح لهم المجال للكذب على العالم العربي من جديد».

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وتابع: «بنشوف ناس بتمثل على العالم العربي وهي في الأساس تدعم الإرهاب، وأمير قطر خير مثال، فأعجبني موقف الرئيس السيسي حينما انسحب من القمة أثناء كلمة تميم، فهو رجل (أمير قطر)اعتاد أن يكذب على العالم العربي».