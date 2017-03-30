بالفيديو| أديبايور: ميدو «مجنون».. وهذه نصيحتي له

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تحدث إيمانويل أديبايور، مهاجم منتخب توجو، عن علاقته بأحمد حسام ميدو، لاعب نادي ميلزبره الإنجليزي الأسبق ومدرب وادي دجلة حاليًا، مؤكدًا أنه لاعب رائع ومن أقرب أصدقائه.

وأضاف «أديبايور»، خلال تصريحاته لقناة «on sport»، أن الجميع يحب «ميدو»، فهو لديه قدر من الجنون، ولديه شخصية جيدة، موجهًا نصيحته له «أتمنى أن لا يعامل لاعبيه مثلما كان يعامل مدربيه حينما كان لاعبًا».

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وتابع، أنه يوجد مثل في توجو يقول «لا يجب وجود غبيان في مكان واحد»، متابعًا «ميدو وأديبايور لا يمكن أن يتواجدا معًا في مكان أو بلد واحد، لأنهما سيتركان كل شيء ويتناقشا كأعز أصدقاء».