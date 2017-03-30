فيديو| مدحت شلبي: أحمد فتحي «ما غلطش».. والأهلي «كبر الموضوع»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دافع الإعلامي مدحت شلبي، عن الثنائي عماد متعب، وأحمد فتحي، نجما النادي الأهلي، واللذان تعرضا لانتقادات بسبب تصريحاتهما الأخيرة.

وقال «شلبي»، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة «on sports»، أن أحمد فتحي لاعب كبير، ومسؤول، ولم يتجاوز في تصريحاته، لكنه حاول إبراز أنه تلقى عرضًا رسميًا بالفعل والنادي رفضه، وعاتب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة لأنه نفى وجود عروض رسمية، معلقًا «هو ما غلطش».

شاهد أيضا

وتابع «الموضوع لا يستحق ونحن نضخم مثل هذه الأمور الصغيرة بلا داع، وإدارة القلعة الحمراء هى من ضخمتها بالتعليق عليها لأنه أمر عادي».