أخبار عاجلة

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة ... اللي لسه مخليك شباب إنك لسه بتحب النسوان -
شيري ستوديو - دويتو عالمي السوبر ستار " راغب علامة " وشيرين عبد الوهاب .. " حاجة غريبة " -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| مدحت شلبي: أحمد فتحي «ما غلطش».. والأهلي «كبر الموضوع»

Google+ Print
فيديو| مدحت شلبي: أحمد فتحي «ما غلطش».. والأهلي «كبر الموضوع» فيديو| مدحت شلبي: أحمد فتحي «ما غلطش».. والأهلي «كبر الموضوع»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دافع الإعلامي مدحت شلبي، عن الثنائي عماد متعب، وأحمد فتحي، نجما النادي الأهلي، واللذان تعرضا لانتقادات بسبب تصريحاتهما الأخيرة.

وقال «شلبي»، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة «on sports»، أن أحمد فتحي لاعب كبير، ومسؤول، ولم يتجاوز في تصريحاته، لكنه حاول إبراز أنه تلقى عرضًا رسميًا بالفعل والنادي رفضه، وعاتب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة لأنه نفى وجود عروض رسمية، معلقًا «هو ما غلطش».

شاهد أيضا

وتابع «الموضوع لا يستحق ونحن نضخم مثل هذه الأمور الصغيرة بلا داع، وإدارة القلعة الحمراء هى من ضخمتها بالتعليق عليها لأنه أمر عادي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن»

فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن»

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم