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فيديو.. عماد الدين أديب: السيسي سيزور السعودية في غضون 10 أيام

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فيديو.. عماد الدين أديب: السيسي سيزور السعودية في غضون 10 أيام فيديو.. عماد الدين أديب: السيسي سيزور السعودية في غضون 10 أيام

التحرير

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قال الإعلامى عماد الدين أديب، إن قضية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين والمملكة والتي بمقتضاه تريد حكومة الرياض ضم جزيرتي تيران وصنافير إليها، لن تؤثر على العلاقات المصرية السعودية.

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» الذي يقدمه شقيقه الأصغر الإعلامي عمرو أديب، على قناة «أون إي»، أن الحديث عن وجود خلاف بين الدوليتن كان إعلاميًا فقط، ولا يوجد أي مراسلات رسمية من قبل إدارة البلدين تؤكد وجود خلاف بينهما.

وذكر الإعلامي الذي ابتعد عن الآضواء في الفترة الأخيرة، أن اللقاء الذي جمع الملك سلمان والرئيس على هامش القمة العربية في الأردن، كان لقاء مرتب مسبقًا بدقة شديدة، موضحا أن الرئيس السيسي سيلبي دعوة الملك سلمان بزيارة المملكة العربية فى غضون 10 أيام.

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وأشار إلى أن الرئيس السيسى عندما يسافر إلى واشنطن سيحمل قوة القمة العربية وتوطيد العلاقات المصرية السعودية، مضيفا أن إيران وتركيا وإسرائيل يهمهما ألا يكون هناك أي مشروع عربي، لكن المشروع العربي حتى الآن غائب، ولن يقوم له قائمة إلا من خلال قيام محور الاعتدال الذى تتزعمه مصر والسعودية، وبدون ذلك لن يوجد مشروع عربي بالمنطقة.

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التحرير

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