صراع إنجليزي إسباني لضم موهبة برازيلية صاعدة بقوة

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كشفت تقارير صحفية برازيلية قبل أيام قليلة، عن اهتمام كبير من نادي ريال مدريد باللاعب البرازيلي الشاب ألان جيماريش، لاعب نادي بالميراس البرازيلي والمنتخب البرازيلي تحت 17 عام.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن مانشستر يونايتد الإنجليزي بتوصية من المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أرسل كشافته، لمراقبة اللاعب في كأس "كوبا أميركا" تحت 17 عام، الأسبوع الماضي، ليبدأ يونايتد الصراع مع النادي الملكي على ضم اللاعب وتضييق الخناق عليه.

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وتألق جيماريش، في نهائي كوبا أميركا تحت 17 عام الأسبوع الماضي أمام تشيلي، وسجل اللاعب ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت بفوز البرازيل 5-0.

ويملك اللاعب البرازيلي الشاب عقدًا مع نادي بالميراس البرازيلي حتى عام 2019، وشرطًا جزائيًا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني.