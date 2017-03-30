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بالفيديو.. خلاف بين محامي «الشيخ ميزو» وسمير صبري على الهواء

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بالفيديو.. خلاف بين محامي «الشيخ ميزو» وسمير صبري على الهواء بالفيديو.. خلاف بين محامي «الشيخ ميزو» وسمير صبري على الهواء

التحرير

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وقع خلاف بين أسعد هيكل، محامي الشيخ عبدا لله نصر، الشهير بالشيخ ميزو، والدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، ومقيم دعوى ازدراء الأديان حول رأي وكيل الأول في حد السرقة. 

وقال هيكل، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، إن المحامي سمير صبري صدر ضده حكم بالغرامة 10 آلاف جنيه من محكمة جنح الجمالية، في «قضية تمس الأخلاق والاعتبار في حق الشيخ محمد عبد الله نصر، على الهواء في مداخلة معك، وادعى كذب أن النائب العام المصري أصدر قرارًا بإحالة الشيخ ميزو لمستشفى الأمراض العقلية، وهو مدان بحكم جنائي بأنه يسب ويقذف الناس ويدعي ويكذب».

وعقب سمير صبري، قائلًا: «المحكمة أهدرت حقي في الدفاع عن نفسي، وتقدمت باستئناف على الحكم، والمحكمة لم ترد على الحافظات التي تقدم بها إليها، وقدمت مستند يؤكد إحالة النائب العام الشيخ ميزو لمستشفى الأمراض العقلية».

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وعلق محامي الشيخ ميزو، على الحكم الصادر، قائلًا: «صبري عجز عن تقديم أي مستند يثبت صحة أقواله، وهو مدان الآن».

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التحرير

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