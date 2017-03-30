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ميدو يسخر من ميسي: بيفكرني بجوزيه ومسؤولين الأهلي

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ميدو يسخر من ميسي: بيفكرني بجوزيه ومسؤولين الأهلي ميدو يسخر من ميسي: بيفكرني بجوزيه ومسؤولين الأهلي

التحرير

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سخر أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، من تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حول توجيهه عبارات مسيئة لحكم مباراة راقصي التانجو أمام تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي علق عليها، قائلًا إنه «كان يسب الهواء وليس الحكم».

وكتب «ميدو»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: «ميسي بيقول إنه كان بيشتم الهوا.. بيفكرني بجوزيه لما (...) ومسؤولين الأهلي قالوا مايقصدش حاجة، دي علامة النصر في البرتغال».

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وتعرض ميسي، لعقوبة الإيقاف لـ 4 مباريات دولية بعد الواقعة، والتي ستحرمه من تمثيل منتخب بلاده حتى شهر نوفمبر المقبل في تصفيات مونديال روسيا 2018.

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التحرير

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