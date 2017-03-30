كوينتراو: زيدان السبب في غيابي عن المباريات

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هاجم البرتغالي فابيو كوينتراو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، مؤكدًا أنه السبب في غيابه عن المشاركة في مباريات الفريق الملكي.

وقال كوينتراو، في حوار أجرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية ، الاربعاء: "هناك أشياء كثيرة تُكتب عني وهي كاذبة، لقد تعافيت تمامًا من الإصابة".

وأضاف: "أنا أتدرب الآن بشكل طبيعي، وإذا كنت لا ألعب فهذا يعود للمدرب، أنا أتدرب كل يوم وأسعى للمشاركة باستمرار، أنا لاعب كرة قدم ولن استسلم".

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وتابع اللاعب البرتغالي: "لا زال لدي عقد هنا حتى عام 2019، ولكن إذا كان النادي الإسباني لا يريدني سوف أرحل".

واختتم كوينتراو، تصريحاته بقوله "أنا أعيش مرحلة صعبة هذا الموسم، وآمل أن أبدأ من جديد، لازال لدي القدرة على اللعب لثلاث أو أربع سنوات على مستوى كبير، سواء في ريال مدريد أو أي فريق آخر".