إقامة صلاة «الجناز» لنياحة شيخ كهنة الإسكندرية بالولايات المتحدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أُقيمت صلاة جناز القمص قسطنطين نجيب، شيخ كهنة الإسكندرية، المتنيح، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بباكوس في الإسكندرية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بأتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

كانت الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية، أعلنت وفاة القمص قسطنطين نجيب شيخ كهنة الأسكندرية يوم الأحد، بالولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناته من أمراض الشيخوخة في الشهور الأخيرة.

وأوضحت، أن القمص قسطنطين من مواليد عام 1932 ورُسم كاهنًا في ديسمبر عام 1959 في عهد البابا كيرلس السادس ورُسم معه في نفس اليوم المتنيح القمص بيشوي كامل.

شاهد أيضا

وهذا ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمجرد وصول الجثمان من الولايات المتحدة.