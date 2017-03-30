«قضاة الإسكندرية»: طلبنا مقابلة السيسي باعتباره حكما للفصل بين السلطات

التحرير

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قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إنه ترأس اجتماع لرؤساء أندية القضاء، لمناقشة أزمة إصرار مجلس النواب على سرعة إصدار قانون السلطة القضائية، بعد تعديل مادة لتعيين رئيس السلطة القضائية، وطالبنا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لعرض وجه اعتراضنا على صدور تلك المادة بالقانون، علمًا أن القانون به مواد أخرى ملحة تحتاج للتعديل.

وأضاف "عيانة" خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير"، لا توجد لدينا أزمة أو رغبة لدى القضاة للتصعيد بسبب الإسراع في إصدار هذا القانون، محملاً مجلس النواب المسؤولية، ومؤكدًا على وجود خيارات عديدة لحل الأزمة سيتم إرجائها إلى حين لقاء الرئيس السيسي، وموضحًا أن القضاة أرتأوا أن الوضع في مصر لا يدعو لإثارة أي قلاقل أو خلافات، لذلك كان قرار اللجوء للرئيس السيسي باعتباره حكمًا للفصل بين السلطة القضائية وبين التشريعية.

ووصف "رئيس قضاة الإسكندرية"، قيام مجلس النواب بالإصرار على تعديل تلك المادة بأنها تمثل إساءة للرئيس، لأنهم يفتحون المجال للقيل والقال وكأنهم يقولون أن المادة يتم تعديلها لغرض بعينه، وتبدو كما لو كان هناك تشخيص للأمور.

وتابع، "طالبنا بتحديد لقاء الرئيس السيسي، على أن يكون اللقاء عقب عودته من زيارته المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أننا لسنا متعجلين، مشيرًا إلى أننا نملك خيارات كثيرة.

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وخاطب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء اللجنة التشريعية، هل توافقون على اقتراح رئيس الجمهورية بتعيين رئيس السلطة التشريعية، أي رئيس مجلس النواب؟.

وتعجب، من سرعة الاستعجال فى تعديل مادة فى قانون السلطة القضائية، قائلاً: لا ندري سبب الاستعجال في الإصرار على إصدار قانون يشمل تعديل مادة واحدة فقط، موضحًا أنه أمر لا يمثل مشكلة أو أزمة ولا يهم الشعب المصري أو شخص من سيكون رئيس السلطة القضائية أو رئيس محكمة النقض، وهو أمر متعلق برجال القضاء وهو أمر إداري، واعتادنا الأمر أن يسير بالأقدمية المطلقة.