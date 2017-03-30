فيديو| أديبايور: عندما نتحدث عن الكرة تذكر مصر.. وصلاح وتريزيجه الأبرز

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قال إيمانويل أديبايور، مهاجم منتخب توجو، إن بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بالجابون، كانت جيدة، وبمثابة احتفال كبير للقارة السمراء، مشيرًا إلى أن جميع المنتخبات التي شاركت استمتعت بها، خاصة مصر والكاميرون، الذين لعبوا المباراة النهائية.

وتابع «أديبايور»، خلال تصريحاته لقناة «on sport»، أنه فكر في اعتزال اللعب الدولي، لكن خوفه على منتخب بلاده جعله يستكمل مسيرته الدولية، مؤكدًا أن مصر من أفضل وأقوى المنتخبات، و«عندما نتحدث عن الكرة يجب ذكر الفراعنة».

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وأضاف، أن منتخب مصر يملك لاعبون رائعون مثل محمود حسن «تريزيجيه»، ومحمد صلاح، ويملك فرصة كبيرة في التأهل لكأس العالم روسيا 2018.