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فيديو.. فلكي: صورتا النبي محمد وعمر سليمان على ضريح «الحسين»

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فيديو.. فلكي: صورتا النبي محمد وعمر سليمان على ضريح «الحسين» فيديو.. فلكي: صورتا النبي محمد وعمر سليمان على ضريح «الحسين»

التحرير

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عرض الفلكي أحمد شاهين، صورة زعم أنها للواء داخل عمر سليمان على رخام ضريح «سيدنا الحسين»، مؤكدا أنه أحد المكلفين في نهاية الزمان.

وقال شاهين، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج «صح النوم»، المذاع على قناة «إل تي سي»، إن صورة مدير المخابرات الأسبق واضحة «بصلعته وشبيته» ومكتوب أمام اسمه بخط واضح، مفجرًا مفاجأة بقوله إن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يمت.

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وتابع الفلكي، أن ضريح «الحسين» به صورة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والسيدة فاطمة الزهراء وسيدنا عيسى والرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا: «صورة الختم المحمدي موجودة داخل القبلة».

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التحرير

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