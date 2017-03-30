شوبير: حسن حمدي يحترم «طاهر».. وسعيت لاستضافة الأخير لكنه رفض

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق عن سعيه لاستقبال المهندس محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء، لكنه فضل الظهور في برنامج آخر، ورفض الظهور معه.

وتابع شوبير، خلال تقديم برنامجه «مع شوبير»، على قناة «صدى البلد»، أن حلقة حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، كانت مميزة وحققت عدد مشاهدات كبير، مؤكدًا أن الأخير لم يقصد التقليل من«طاهر» على الإطلاق حينما رفض التعليق عن رأيه في أداء المجلس الحالي، وأنه يكن له كل تقدير واحترام.

شاهد أيضا

وتطرق حارس الأهلي الأسبق، للحديث عن ضرورة دعم المغرب، في ملف تنظيمها لكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه سعيد بحالة الإصرار على تنظيم المونديال منذ سنوات طويلة رغم إخفاق تنظيم بطولة 2010.