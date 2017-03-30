عمرو بدر: شهداء الصحافة لم يحصلوا على حقوقهم.. وهذا هو مطلب النقابة

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قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مساء أمس الأربعاء، إن شهداء الصحافة لم يحصلوا على حقوقهم، سواء ميادة أشرف أو غيرها، باستثناء الحسيني أبو ضيف، الذي تم إضافته لشهداء الثورة وبدأت أسرته تصرف معاش استثنائي، مطالبًا بضم كل شهداء الصحفيين لشهداء الثورة.

وأضاف بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «ميادة لم تحصل على حقوقها حتى الآن حيث أن الإجراءات في مصر طويلة نوعًا ما، ربما يكون ذلك لعدم عضويتها في النقابة ولكن هناك بعض المنضمين للنقابة ولم يحصلوا على حقوقهم أيضًا»، موضحًا أنه يجب على النقابة التفاوض مع الدولة لضم شهداء الصحافة ضمن شهداء الثورة.

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وتابع: «لا يجب التفرقة بين شهداء المهنة من حيث انضمامهم للنقابة من عدمه، حيث أن جميعهم استشهدوا أثناء تأدية أعمالهم»، مطالبًا الدولة بتدوين أسمائهم على الشوارع أو المدارس أو عمل قاعات بنقابة الصحفيين سواء في القاهرة أو الإسكندرية تحمل أساميهم، مستكملًا: «الدولة تتقبل فكرة ضم أي حد على شهداء الثورة بصعوبة شوية».