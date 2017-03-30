«شقيق الخطيب»: ممنوعون من التواصل معه منذ حجزة بـ«حميات العباسية»

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قال محمد الخطيب، شقيق أحمد الخطيب، الذي يقضي فترة عقوبة بسجن وادي النطرون، والمصاب بطفيل «الليشمانيا»، مساء أمس الأربعاء، إن وزارة الداخلية لم تتواصل معهم حتى الآن، موضحًا أن بيان الوزارة أكد أن المرض يظهر أعراضه من شهرين إلى عام، رغم أن أحمد مسجون لديهم منذ ثلاث سنوات.

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «أحمد أصيب بالمرض بعد أن لدغته حشرة داخل السجن وليس في سوريا كما يؤكد البعض»، مشيرًا إلى أن أسرته تقدمت بطلبات كثيرة للنائب العام ومصلحة السجون ووزارة الداخلية للوقوف على حالة شقيقه ومعرفة الإجراءات اللازمة من أجل الإفراج الصحي عنه.

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وأشار إلى أن بيان وزارة الداخلية أشبه بـ«شو إعلامي» ومحاولة لتهدئة الحملة المطالبة بالعفو الصحي عن شقيقه، موضحًا أنه تم نقله إلى مستشفى الحميات العباسية، لافتًا إلى أنه «منذ لحظة دخولة المستشفى وهم ممنوعين من التواصل معه أو الأطباء المعالجين له».