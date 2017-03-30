هل يستحق «راكيتيتش» التواجد مع برشلونة؟.. الأرقام تُجيب

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يعتبر الكرواتي إيفان راكيتيتش، أحد الأعمدة الأساسية مع فريق برشلونة هذا الموسم، فعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بتراجع مستواه، إلا أنه يبذل ما بوسعه ولا يلتفت إلى ذلك.

وارتبط اسم اللاعب الكرواتي صاحب الـ(29 عامًا) كثيرا بمغادرة البلوجرانا بنهاية الموسم الحالي، بسبب عملية التجديد والإحلال في الفريق خاصةً مع رحيل المدير الفني الحالي لويس إنريكي.

راكيتيتش انضم إلى برشلونة موسم 2014/2015، قادما من إشبيلية، كأحد أفضل الصفقات للبرسا حينها، وسجل حتى الآن 17 هدفًا بقميص البلوجرانا.

ولكن هل يعد راكيتيتش فعليا عبئًا على الفريق الكتالوني؟ أم أن عدم مشاركته أساسيا بصفة مستمرة هي ما أثرت عليه؟.. في التقرير التالي نستعرض بالأرقام مدى تأثير اللاعب الكرواتي مع برشلونة خلال هذا الموسم:-

راكيتيتش أساسيًا

لعب اللاعب الكرواتي مع برشلونة هذا الموسم 17 مباراة كلاعب أساسي، فاز حينها الفريق بـ12 منها، وتعادل في 4 وخسر واحدة فقط، بحسب موقع «Who Scored».

وجاءت نسبة فوز الفريق الكتالوني 70.6%، فيما جاءت نسبة التعادل في وجوده أساسيًا بـ 23.5%، وجاءت نسبة خسارة الفريق في نفس الحالة بـ 5.9%.

فيما جاءت نسبة التهديف للبلوجرانا بأعلى معدل، حيث سجل البرسا بمعدل 3 أهداف للمباراة الواحدة، وجاءت نسبة استقبال الفريق للأهداف في وجود راكيتيش بـ 0.82 هدف للمباراة الواحدة.

راكيتيتش احتياطيًا

لعب اللاعب الكرواتي مع برشلونة هذا الموسم 11 مباراة شارك فيهم كلاعب احتياطي، فاز حينها الفريق بـ7 منها، وتعادل في 2 وخسر 2، بحسب موقع «Who Scored».

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وجاءت نسبة فوز الفريق الكتالوني 63.6%، فيما جاءت نسبة التعادل في وجوده أساسيًا بـ 18.2%، وجاءت نسبة خسارة الفريق في نفس الحالة بـ 18.2%.

فيما جاءت نسبة التهديف للبلوجرانا بمعدل أقل، حيث سجل البرسا بمعدل 2.73 أهداف للمباراة الواحدة، وجاءت نسبة استقبال الفريق للأهداف في وجود راكيتيش بـ 1 هدف للمباراة الواحدة.

إحصائيات

الأهداف: 5 أهداف.

دقة التسديد: 46%.

صناعة الفرص: 14 فرصة.

دقة التمريرات: 86%.

معدل طول التمريرات: 17 متر.

نسبة الفوز بالتدخلات الثنائية: 51%.

البطاقات الصفراء: 3.

البطاقات الحمراء: 0.