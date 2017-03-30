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إدراج تمويل خط "مترو قليوب" ضمن موازنة العام الحاليّ

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الدكتور جلال سعيد وزير النقل والمواصلات

القليوبية - أسامه عبد الرحمن:

أوصى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات، بإدراج التمويل اللازم لمد خط مترو الأنفاق لمدينة قليوب، ضمن موازنة العام المالي الحاليّ.

وقال النائب جمال محفوظ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز قليوب، إن المشروع يخدم أهالي قليوب والقرى المجاورة، تسهيلًا على المواطنين وطلاب الجامعات.

وأضاف "محفوظ" أن المشروع يتم على مرحلتين، الأولى بداية من شبرا الخيمة إلى أسفل الطريق الدائري بطول 3 كيلو متر، ويجري تنفيذها خلال 3 سنوات، على أن تبدأ المرحلة الثانية من أسفل الدائري "ميت نما" إلى شمال قليوب بطول 6 كيلو متر، وتنفذ على 6 سنوات.

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