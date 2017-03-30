حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – عبد العظيم قنديل:

شهدت العديد من العواصم حول العالم، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث أبرزها كان إجراءات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وفُقدان نحو 146 مهاجرا في غرق زورق في مياه البحر المتوسط.

1 - بريطانيا تبدأ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي

تنظيم احتجاج ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فى لندن اليوم(أ ف ب)

سلم سفير بريطانيا في بروكسيل، سير تيم بارو، رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك تشير إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. والتي بمقتضاها تبدأ بريطانيا رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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2 - الأمم المتحدة تؤكد مقتل اثنين من محققيها في الكونغو

الأمين العام للامم المتحدة فى نيويورك يوم 13 مارس 2017(أ ف ب)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في بيان أن الجثتين اللتين عثر عليهما في الكونغو هما لاثنين من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالتحقيق في الاتهامات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان.

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3- حادث فى مطار ''فرانسيسكو كارل'' ببيرو

سيارات الاطفاء تحاول السيطرة على حريق يوم 12 فبراير 2017 (أ ف ب)

أصيب 26 شخصًا على الأقل، بينهم طفل، أثناء هبوط طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" على متنها 141 راكبًا في مطار فرانسيسكو كارل بمدينة جاوجا غربي بيرو.

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4- مفقودون في غرق زورق بالبحر المتوسط

قارب ممتلئ بالمهاجرين غير الشرعيين فى ميا البحر المتوسط يوم 26 مارس 2017(أ ف ب)

فُقد 146 مهاجرا في غرق زورق في مياه البحر المتوسط بحسب ما أوردت المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة نقلا عن مهاجر جامبي.

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5- اعتقالات عقب انفجار بمبنى سكني بالصين

عناصر من الشرطة الصينية فى هوان يوم 23 مارس 2017(أ ف ب)

أعلنت السلطات الصينية إلقاء القبض على 11 شخصا يشتبه في أنهم تسببوا في انفجار في مبنى سكني متعدد الطوابق بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين يوم السبت الماضي، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

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