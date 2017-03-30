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العرب اليوم: القمة العربية ولقاء السيسي وسلمان وغياب العاهل المغربي

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إعداد - عبدالعظيم قنديل: 

اختتمت القمة العربية الـ28 والتي عقدت في منطقة البحر الميت جنوب العاصمة الأردنية عمان أعمالها مساء الأربعاء، بعد أن شهدت لقاءً بين الرئيس عبد الفتاح والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لأول مرة منذ شهور، بالإضافة إلى مواصلة غياب العاهل المغربي عن القمم العربية، وتوجه مهندسون وخبراء لإصلاح سد الفرات في محافظة السورية.

وإليك أبرز ما شهدته البلدان العربية في الـ24 ساعة المنصرمة.

1- اختتام اعمال القمة العربية الـ28 بالأردن

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التقاط الصور التذكارية للقادة العرب فى عمان الأربعاء(أ ف ب)

اختتمت بمنطقة البحر الميت - 55 كلم جنوب غرب عمان - أعمال القمة العربية العادية الـ28 والتي عقدت برئاسة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

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2- السيسي يلتقي سلمان لأول مرة منذ شهور

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لقاء العاهل السعودى و الرئيس المصرى فى عمان الأربعاء(أ ف ب)

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعة القمة العربية رقم 28 بمنطقة البحر الميت بالأردن، بمجرد انتهاء كلمته، لملاقاة الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك لأول مرة منذ شهور من الخلاف بين البلدين.

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3- ملك المغرب يواصل غيابه عن القمم العربية

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الملك محمد السادس فى استقبال العاهل الأردنى فى الرباط يوم 22 مارس 2017 (أ ف ب)

ألغى ملك المغرب محمد السادس مشاركته في اجتماع القمة العربية في الأردن لأسباب ما زالت غير مؤكدة بعد اتخاذ كل التحضيرات لسفره إلى عمان للمشاركة في القمة.

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4 - الطيران العراقي يقصف مواقع داعش

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مروحية تابقة للقوات الجوية العراقية فى الموصل يوم27 نوفمبر 2016( أ ف ب)

 

 

قصف الطيران العراقي مواقع وتجمعات لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي نينوى وصلاح الدين شمالي العراق.

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5- فريق خبراء سوري يتفقد سد الفرات

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مهندسين سوريون يتفقدو سد الفرات فى الرقة الأربعاء(أ ف ب)

تفقد فريق من الخبراء والمهندسين السوريين سد الفرات في محافظة الرقة شمال شرق سورية الخاضع لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) للكشف عن الحالة الإنشائية للسد في ظل شائعات تتحدث عن قرب انهياره.

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