10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

وصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الربيع العربي بـ"وهم أطاح عطل التنمية"، وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه لا سلام بدون حل القضية الفلسطينية، وذكر الملك سلمان إن الإرهاب والتطرف أخطر ما يواجه الأمة العربية، ووصفت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بأنه لحظة تاريخية.

1- أمير الكويت: الربيع العربي وهم

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 8 ديسمبر 2014 (أ ف ب)

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمته اليوم أمام الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر القمة العربية بالأردن، إن ما يسمى بالربيع العربي وهم أطاحبأمن واستقرار أشقاء لنا وعطل التنمية والبناء لديهم وامتد بتداعياته السلبية ليشمل أجزاء عدة من وطننا العربي".

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2- ملك الأردن: لا سلام أو استقرار بدون ''حل الدولتين''

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمقر انعقاد القمة العربية في البحر الميت الأربعاء (أ ف ب)

قال العاهل الأردني الملك عبد الله بن حسين الثاني، إنه لا فرصة لتحقيق سلام أو استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وذلك في كلمته بافتتاح الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر القمة العربية المنعقدة في البحر الميت.

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3- الملك سلمان: الإرهاب والتطرف أخطر ما يواجه الأمة العربية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مقر القمة العربية بالبحر الميت الأربعاء (أ ف ب)

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن الإرهاب والتطرف أخطر ما يواجه الأمة العربية، مشددًا في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية رقم 28، على الحل السلمي للأزمة في اليمن.

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4- بوتين: القضية الفلسطينية أهم شروط استقرار الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوبلاست الأربعاء (أ ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقية وجهها للقمة العربية، أن أهم شروط تحقيق الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط، هو حل القضية الفلسطينية التي طال أمدها.

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5- السيسي: القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية

الرئيس عبد الفتاح السيسي (يسارًا) وعاهل الأردن الملك عبد الله (يمينًا) بمطار الملكة علياء في عمان 28 مارس 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط والتي يجب حلها بناء على القرارات الدولية، مشيرًا أن مصر تجدد التزامها للوصول إلى حل القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية والمبادرة العربية.

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6- رئيسة وزراء بريطانيا: خروجنا من الاتحاد الأوروبي لحظة تاريخية

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام منزلها في داوننج ستريت بوسط لندن الأربعاء (أ ف ب)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام مجلس العموم البريطاني إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لحظة تاريخية ليس لها عودة للوراء".

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7- وزير التعاون الدولي الألماني: مصر شريك مهم لنا

وزير التعاون الدولي الإنمائي الألماني جيرد مولر - أرشيفية

قال وزير التعاون الدولي الإنمائي الألماني جيرد مولر إنه سوف يلتقى الأسبوع الجاري بوزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في برلين لبحث دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

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8- أبو مازن: بريطانيا يجب أن تعتذر عن وعد بلفور

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يسارًا) ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف (يمينًا) بمقر القمة العربية الأربعاء (أ ف ب)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور الذي أسس لدولة إسرائيل، وقال عباس إن على المملكة التوقف عن الاحتفالات بذكرى هذا الوعد والاعتراف بدولة فلسطين.

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9- البشير: لابد من إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

الرئيس السوداني عمر البشير بمقر القمة العربية بالبحر الميت الأربعاء (أ ف ب)

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن القمة العربية يجب أن ترسل رسالة حاسمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وقضية القدس وفق حل الدولتين والمصالحة الفلسطينية وضرورة التركيز على استثمار التعاون الدولي إزاء القضية الفلسطينية.

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10- رئيس وزراء تركيا: عملية درع الفرات انتهت

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في أنقرة في 21 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، انتهاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا التي بدأت منذ أغسطس الماضي، ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن يلدريم قوله "عملية درع الفرات انتهت".

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