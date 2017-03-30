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إسرائيل: رقعة العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي تتسع

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إسرائيل: رقعة العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي تتسع إسرائيل: رقعة العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي تتسع

مصراوي Masrawy

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

تل ابيب - (د ب أ):

كشف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين النقاب عن إن رقعة علاقات بلاده مع العالمين العربي والإسلامي آخذة في الاتساع لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبتال ريفلين نظيره السلوفاكي أندريه كيسكا اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.

وأوضح الرئيس ريفلين أن التحديات الكثيرة التي تواجه الشرق الأوسط تؤثر على أوروبا والعالم برمته.

وأكد التزام إسرائيل بايجاد حل للصراع مع الفلسطينيين.

يشار إلى أن محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام .2014

ويسعى الفلسطينيون لتسوية الصراع مع الإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين القائم على أساس دولة فلسطينية على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية تعيش في سلام مع إسرائيل.

غير أن إسرائيل تشترط الاعتراف بها كدولة يهودية وهو مايرفضه الفلسطينيون.

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