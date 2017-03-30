«أديب» يكشف مفاجأة حول انسحاب السيسي من القاعة فور بدء كلمة أمير قطر

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، لم يُعلق على كل الأزمات الراهنة التي تعيشها الأمة العربية، ودارت كلمته أمام القادة العرب، أثناء انعقاد القمة العربية، في الأردن، اليوم الأربعاء، حول الدفاع عن جماعة الإخوان، مستكملًا: «يا ريتني كنت إخوانجي يا أخي».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مخاطبًا تميم: «أموت وأفهم سر حبك فيهم إيه؟ أنا كنت مستني إنك تتكلم عن فلسطين ولا سوريا، لكن كل الكلمة دفاعًا عن الجماعة! ما تطلع تقولها بكل وضوح إنك إخواني والقرضاوي هو الحاكم.. أموت وأعرف مين اللي بيضغط عليك».

وكشف مفاجأة عن ترك الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاعة القمة العربية، فور بدء كلمة الأمير القطري، موضحًا أنه «من سخرية القدر أن يتوافق ميعاد لقاء الرئيس مع الملك سلمان بن عبد العزيز، في الوقت الذي بدأ فيه الأمير القطري كلمته».

تابع: «سيبكم من الهري بتاع إن الرئيس تعمد ذلك، محدش بيُقلل منه ولا يُهينه ولا شيء من ذلك، هو كان في ميعاد سابق مُحدد لذلك اللقاء، وأنا غطيت قمم كتير، ومن الطبيعي إن في وفود تطلع وأخرى تتدخل وهكذا، لأن اليوم الواحد يكون فيه أكثر من 20 خطابًا، وليس من المعقول أن يظّل الوفد الواحد مستمعًا لهذا العدد كله».

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استكمل: «الغريبة إن تميم ساب كل حاجة فعلًا واتكلم عن الإخوان وبس، والجزيرة هاجمت كل الرؤساء إلا أنهم مجبوش سيرة الأمير بكلمة، شيء يُثير العجب والإعجاب، أنا لو أُتيحت ليّ الفرصة ودعاني أمير قطر لكوباية شاي أشربها معاه هسأله عن أهمية الإخوان، وأنا مستعد إني أروحله قطر والله».

واصل: «سبحان الله إنه بعد دقيقة من قوله إن الإخوان كويسين، يقوم السيسي خارج من القاعة للقاء الملك سلمان، قولت الله أكبر، لأن ربنا مش بيسيب حد، وأكيد الأمير القطري مش سعيد إطلاقًا بهذا اللقاء، ومحدش يعرف قيمة مصر غير العاهل السعودي، لكن تميم شاف الحرب على شريط فيديو».

أكد أن «مصر لا تقترب من دولة قطر غير لما حد يقربلنا، وإحنا مش بنخاف، مولوا الإخوان كما تحبوا، ومصر هتفضل مصر، ومحدش هيلوي ذراعنا، ولا الرئيس بتاعنا يقدر يلوي ذراع المصريين، المصريين اللي عايزينه بيعملوه وعندهم إرادة حرة».