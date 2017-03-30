الدولار يسجل 18.18 جنيه في نهاية تعاملات اليوم

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.0794 جنيه للشراء و18.1841 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.4480 جنيه للشراء و19.5679 للبيع.

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ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 22.4691 جنيه للشراء و22.6029 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.1666 جنيه للشراء و18.2792 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 16.2995 جنيه للشراء و16.3983 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6238 جنيه للشراء و2.6399 جنيه للبيع.



وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8209 جنيه للشراء و 4.8490 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 59.3351 جنيه للشراء و 59.6984 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.9217 جنيه للشراء و 4.9516 جنيه للب