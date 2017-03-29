شاهد.. فيديو يبريء سيد عبد الحفيظ في أزمة أحمد فتحي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت الأيام القليلة الماضية، أزمة داخل فريق كرة القدم، كان بطلها أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأحمر، الذي صرح معاتبًا سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مشيرً إلى أن الأخير نفى تلقيه أي عروض احتراف رسمية لضمه في انتقالات يناير الماضية.

ويكشف الفيديو التالي حقيقة نفي «عبد الحفيظ»، خلال لقاءه ببرنامج «مساء الأنوار» الذي يعرض على قناة «on sport»، وجود أي عروض للاعبي الفريق، حيث أوضح أن أحمد فتحي بالفعل تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية، إضافة إلى مؤمن زكريا، أو ميدو جابر.

شاهد أيضا

شاهد تصريحات سيد عبد الحفيظ وعروض احتراف أحمد فتحي..