أخبار عاجلة

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة ... اللي لسه مخليك شباب إنك لسه بتحب النسوان -
شيري ستوديو - دويتو عالمي السوبر ستار " راغب علامة " وشيرين عبد الوهاب .. " حاجة غريبة " -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

شاهد.. فيديو يبريء سيد عبد الحفيظ في أزمة أحمد فتحي

Google+ Print
شاهد.. فيديو يبريء سيد عبد الحفيظ في أزمة أحمد فتحي شاهد.. فيديو يبريء سيد عبد الحفيظ في أزمة أحمد فتحي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهدت الأيام القليلة الماضية، أزمة داخل فريق كرة القدم، كان بطلها أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأحمر، الذي صرح معاتبًا سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مشيرً إلى أن الأخير نفى تلقيه أي عروض احتراف رسمية لضمه في انتقالات يناير الماضية.

ويكشف الفيديو التالي حقيقة نفي «عبد الحفيظ»، خلال لقاءه ببرنامج «مساء الأنوار» الذي يعرض على قناة «on sport»، وجود أي عروض للاعبي الفريق، حيث أوضح أن أحمد فتحي بالفعل تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية ، إضافة إلى مؤمن زكريا، أو ميدو جابر.

شاهد أيضا

شاهد تصريحات سيد عبد الحفيظ وعروض احتراف أحمد فتحي..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن»

فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن»

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم