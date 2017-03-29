من «رحيل التوأم» إلى «العرض الوهمي».. مواقف أثارت الجدل في الأهلي

التحرير

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شهدت الفترة الماضية أزمة داخل جدران النادي الأهلي، بين الظهير الأيمن للفريق أحمد فتحي، ومدير الكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ، بعد انتقاد الأولى لمدير الكرة في أحد البرامج التلفزيونية.

ووفقًا لما قاله أحمد فتحي، فأنه تلقى عرضًا من نادي أهلي جدة السعودي، في وقت سابق، إلا أن مدير الكرة خرج ونفى ذلك قائلًا «عرض وهمي».

«التحرير» تستعرض في التقرير التالي أبرز مواقف مديري الكرة، التي أثارت حالة من الجدل داخل القلعة الحمراء.

- سيد عبدالحفيظ

انتقد أحمد فتحى سيد عبد الحفيظ، بسبب حديث الأخير أن الأهلي لم يتلق عرضًا من أهلي جدة لاستعارة ظهير أيمن الفريق، في يناير الماضي، مقابل 700 ألف دولار لنهاية الموسم الحالي.

وأبدى أحمد فتحى دهشته من تأكيدات سيد عبد الحفيظ، بأن العرض السعودي كان وهميًا، وأنه عرض رسمي وطلب شهادة محمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلي جدة، وهى التصريحات التي أثارت غضب عبد الحفيظ، وجعلته يتوعد اللاعب بالعقوبات.

- وائل جمعة

وقعت أزمة داخل أروقة القلعة الحمراء، كان بطلها وائل جمعة وحسام غالي، وبدأت في غرفة خلع الملابس بين شوطي مباراة الأهلي وإنبي، في أغسطس 2015، عندما دخل الأخير في نقاش ساخن مع زميله السابق شريف حازم، حول بعض الأمور الفنية خلال الشوط الأول.

وطلب غالي من شريف حازم تدارك بعض الأخطاء التي وقع فيها خلال الشوط الأول وهنا تدخل وائل جمعة، وقال للكابيتانو: «كفاية يا حسام.. ملكش دعوة»، ليرد الأخير «يعنى أيه ماليش دعوة.. متتكلمشى أنت فى الأمور الفنية.. أنت مدير كرة».

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وتطور الأمر بين الثنائي ورغم توقيع عقوبة على اللاعب إلا ان جمعة رحل بعد هذه الأزمة وتحديدًا بعد حديثه في وسائل الإعلام عن تفاصيل الأزمة وماحدث داخل الغرف المغلقة.

- ثابت البطل

في آواخر التسعينيات كان الراحل ثابت البطل مدير للكرة بالنادي الأهلي، وخلال توليه المسئولية، نشبت أزمة بينه وبين التوأم حسام وإبراهيم حسن، بعد أن حاول حسام آنذاك أن يجس نبض ثابت البطل بأن سأله عن رأيه في إمكانية خروجه للاحتراف في أوروبا، ورفض مدير المرة الأمر، ونشبت أزمة بينهما، أدت إلى اتخاذ البطل قرار، برحيل الثنائي عن النادي بالرغم من تاريخهما الطويل مع المارد الأحمر، إلا أن صالح سليم، رئيس النادي آنذاك رفض بقائهما عقب علمه بأزمتهما مع مدير الكرة.

- علاء عبد الصادق

علاء عبدالصادق مدير قطاع الكرة السابق في الأهلي كان له مواقف أثارت جدلا داخل أروقة القلعة الحمراء، أبرزها قيامه بتسريب التقرير الفني الخاص بالفريق الأول عن فترة عمله، حيث قام بارسال التقرير إلى إحدى الصحف بعد أن أرسله إلى مجلس إدارة الأهلي.

- حسن حمدي

تولى الكابتن حسن حمدي منصب مدير الكرة بالأهلي يوم 17 يونيو 1979، وكان يعد أصغر من شغلوا هذا المنصب في القلعة الحمراء، واتخذ أحد قرارته التاريخية، بإيقاف 15 لاعبًا من صفوف الأحمر لمدة شهر، قبل لقاء الأهلي والزمالك في دور الـ8 لكأس مصر، وخاض المباريات بفريق الأمل المكون من لاعبي تحت 19 و21 سنة، وحقق الصاعدون المفاجأة بهزيمة الزمالك 3/2 تحديدًا في يوم 4 أغسطس عام 1985.