سانشيز يكشف عن رغبته في اللعب لتشيلسي

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أفادت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أن التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب آرسنال الإنجليزي، قد أشار برغبته اللعب لفريق تشيلسي، وبأنه سعيد في لندن.

وقال سانشيز، في تصريحات نقلتها «ديلي ميل» البريطانية: «أريد فريق يمتلك عقلية الفوز والبطولات ويتواجد في لندن، فأنا أحب هذه المدينة، وسأستمر حاليا مع آرسنال ولكن حتى إنتهاء عقدي».

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سانشيز يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي «البريمير ليج» برصيد 18 هدفًا، فيما يحتل فريقه المركز السادس في ترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة.

يذكر أنه قد ارتبط اسم اللاعب كثيرًا خلال الفترة الماضية بالانتقال للبلوز، في حالة رحيل البلجيكي إدين هازارد الموسم القادم إلى أحد العملاقين الإسبانيان.