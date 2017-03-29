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السيسي يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية على هامش القمة العربية

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مصراوي Masrawy

السيسي يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية على هامش القمة العربية يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية

القاهرة- مصراوي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي أكد خلال اللقاء تمسك بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، وسعيها الدائم إلى عودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

وأوضح السيسي أن المساعي التي تقوم بها مصر مع مختلف القوى السياسية الليبية تهدف إلى التوصل لصيغة عملية لاستئناف الحوار استناداً إلى المرجعية السياسية المتوافق عليها والمتمثلة في اتفاق الصخيرات.

ومن جانبه أكد فايز السراج، تقديره العميق للجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى توافق ليبي وطني للبدء​ في تنفيذ اتفاق الصخيرات، بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار في ليبيا، مشيراً في هذا الصدد إلى عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التأكيد على أهمية استمرار الجهود من أجل مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق كل اعتبار.

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مصراوي Masrawy

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