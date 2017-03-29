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محافظ الأقصر ينقل 4 مصابين في حادث تصادم بسيارته الخاصة

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محافظ الأقصر ينقل 4 مصابين في حادث تصادم بسيارته الخاصة محافظ الأقصر ينقل 4 مصابين في حادث تصادم بسيارته الخاصة

مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر ينقل 4 مصابين في حادث تصادم بسيارته ا

الأقصر - محمد محروس:

نقل محمد بدر محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، 4 مصابين في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي "الأقصر - أسوان" أمام قرية البياضية بسيارته الخاصة لخطورة حالتهم.

وفوجئ محافظ الأقصر في أثناء عودته من الساحة الرضوانية بعد حضوره الليلة الختامية لمولد الشيخ أحمد رضوان بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي علي بعد 100 متر من الساحة وإصابة 4 أشخاص بإصابات خطيرة، فأمر بنقل 3 منهم لمستشفى الأقصر الدولي بسيارته الخاصة، والرابع تم نقله بسيارة إدارة العلاقات العامة وعدم انتظار سيارات الإسعاف لإنقاذهم من الإصابة بنزيف حاد.

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