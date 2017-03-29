كيف تابعت وسائل الإعلام الغربية القمة العربية؟

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

اهتمت وسائل إعلام غربية، بمتابعة فعاليات القمة العبية الـ28 والتي عقدت الأربعاء بمنطقة البحر الميت جنوب العاصمة الأردنية عمّان.

قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، فى تقرير لها، إن "القادة العرب يأملوا في بث روحا جديدة في ظل الأزمات الراهنة بعد ثورات الربيع العربي التى أعقبتها حروب في سوريا والعراق واليمن، إضافة إلى الصراع بين فلسطين وإسرائيل"، مؤكدة أن الزعماء العرب يحاولون إظهار وحدتهم وإخفاء انقساماتهم.

وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قالت إن القمة العربية ستتيح فرصة لمصر والسعودية لنزع فتيل شهور من التوترات، خاصة فيما يخص الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن قمة عمّان ستكون تحذير شديد اللهجة لإيران، بالإضافة إلى أن القادة العرب يتطلعون إلى دور أكبر للإدارة الأمريكية لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما أضاف التقرير أن إحياء المبادرة العربية سيقوض محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول "السلام الإقليمي" الذي يأمل فيه الجانب الإسرائيلي لتطبيع العلاقات مع الدول العربية قبل الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين، منوهًا بأن المملكة الهاشمية تتمسك بحل الدولتين لدرء العديد من المخاطر، لاسيما وأن الأردن يحتضن عددًا كبيرًا من السكان الفلسطينيين.

كما أشارت وكالة رويترز الإخبارية، في تقرير لها، إلى أن القمة العربية ستكون بمثابة فرصة للوصول إلى أرضية مشتركة بين الحكام العرب، متوقعة إلى أن جدول أعمال القمة سيتضمن مشروع قرار بشأن أي تحرك من جانب أي دولة لنقل سفارتها إلى القدس.

أما موقع"كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكي فقال إن الحكام العرب يجتمعون على شاطئ البحر الميت لحل قضايا المنطقة، على الرغم من أن غياب القوى الأكثر فاعلية في هذه القضايا مثل إيران وروسيا وتركيا، مؤكدة أن افتقار المنطقة العربية إلى قيادة حاسمة سمح للعديد من الأطراف الدولية لتحريك المشهد العربي دون الأخذ في الاعتبار المصالح العربية والاستقرار الإقليمي.

في الوقت نفسه، ذكرت شبكة"فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الحديث عن الوحدة العربية، عادة لايتضمن مخططات واضحة، مشيرة إلى أن نفس الوعود قطعها على أنفسهم نفس الروساء سابقًا، ولم يطرأ أي جديد على القضايا الشائكة التى تعاني منها المنطقة منذ سنوات.