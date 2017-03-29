نادي القضاة يوقع برتوكولًا مع فقهاء القانون لتأسيس مجلة علمية قانونية

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شهد نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن توقيع بروتوكول رسمي لتأسيس مجلة علمية قانونية يشارك فيها مجلس إدارة النادى مع عدد من علماء فقهاء القانون والقضاة، وعدد من ممثلي المؤسسات العلمية والفقهية، بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، وذلك في إطار تبني نادي القضاة فكرة الشراكة مع أهم الجامعات المراكز البحثية دار الإفتاء القضاء العسكري لتأسس وإصدار مجلة علمية قانونية تطبيقية محكمة بمعايير دولية لتكن هي الأهم في مصر والوطن العربي.

وأكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، إن المجلة المزمع إصدارها باسم "الفقه القضاء التشريع" سوف تصدر بالشراكة والتعان بين جهات هي الأهم على ساحة القانون في مصر، موضحا أن المجلة سوف تقتصر على نشر الأبحاث القانونية التطبيقية العملية (غير النظرية)، التي تهدف إلى مهاجمة الإشكاليات والظواهر السلبية بحلول قانونية متطورة.

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وأعلن رئيس نادي القضاة عن تشكيل إدارة المجلة، التي يتولى رئاستها، وإسناد منصب مدير هيئة التحرير إلى القاضي الدكتور فهر عبد العظيم صالح عمارة أحد القضاة الأكاديميين البارزين، وحاصل على درجة الدكتوراه في التحكيم التجاري الدولي من جامعة لافال بكندا، وأستاذ مشارك بكلية الحقق جامعة المنصورة، فضلا عن أنه أحد المساهمين في إعداد النظام الأساسي للمجلة.

وتتشكل هيئة التحرير من: الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اللواء عماد عبد العزيز حلمي رئيس هيئة القضاء العسكري، الدكتور أحمد جمال الدين موسى رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية ورئيس هيئة مكتبها بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور عمر محمد سالم عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الدكتور ناجي عبد المؤمن محمد عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، طلعت محمد دويدار عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، الدكتور شريف يوسف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، الدكتور عادل عبد العال عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الدكتور حسن عبد الحميد محمود عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، الدكتورة نسرين إبراهيم محمد البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.